В Тульской области объявлен четвертый класс пожароопасности

СЕГОДНЯ 09:06 2019-06-10T09:06:54+03:00

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10 июня в Тульской области (по данным метеостанций Волово и Узловая) объявлен четвертый класс пожароопасности. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области со ссылкой на тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Синоптики также прогнозируют грозу, а в отдельных районах град. Ветер переменный 4-9 м/с. При грозе шквалистое усиление ветра. Его порывы будут достигать 12-17 м/с. Столбик термометра днем поднимется до +29 градусов. Атмосферное давление 745-750 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU