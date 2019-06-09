В Тульской области пожар в ТЦ тушили 32 человека
Причина возгорания устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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9 июня в г. Щекино на ул. Энергетиков загорелся торговый центр. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:55.
Открытое горение ликвидировано в 20:34. В результате происшествия сгорела кровля по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 32 человека и 10 единиц техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU