2019-06-09T21:44:31+03:00
Происшествия

В Тульской области пожар в ТЦ тушили 32 человека

Причина возгорания устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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9 июня в г. Щекино на ул. Энергетиков загорелся торговый центр. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:55.

Открытое горение ликвидировано в 20:34. В результате происшествия сгорела кровля по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 32 человека и 10 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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