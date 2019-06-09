В Тульской области судебные приставы взыскали 75 млн рублей с должника-организации

СЕГОДНЯ 17:54 2019-06-09T17:54:05+03:00

Кроме того, взыскан исполнительский сбор на сумму 9 млн рублей

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Судебные приставы взыскали 75 млн рублей с должника-организации в счет погашения задолженности по налогам. Буровая компания недоплатила в бюджет более 100 млн рублей.

Руководство должника-организации частично вносило выплаты, однако в полном объеме требования исполнительного документа об оплате налоговой задолженности исполнены не были.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность. В результате долг по налогам был погашен в полном объеме. Кроме того, взыскан исполнительский сбор на сумму 9 млн рублей, сообщает УФССП России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU