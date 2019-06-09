В Тульской области определили победителей конкурса-фестиваля «Семья года»
В Алексине определили победителей областного конкурса-фестиваля «Семья года». В этом году он проходил в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций». Его участниками стали 60 семей.
Победителями конкурса в каждой номинации стали:
«Сельская семья»
1 место – семья Черкасовых (Дубенский район)
2 место – семья Артамоновых (г. Алексин)
3 место – семья Калгановых (г. Новомосковск)
«Молодая семья»
1 место – семья Капишниковых (Кимовский район)
2 место – семья Артёменко-Кузьмич (г. Тула)
3 место – семья Рыбиных (Киреевский район)
«Семья – хранитель традиций»
1 место – семья Роговских (г. Алексин)
2 место – семья Генераловых (г. Тула)
3 место – семья Горюновых-Лаухиных (Куркинский район)
«Многодетная семья»
1 место – семья Васильевых (Узловский район)
2 место – семья Пановых (г. Тула)
3 место – семья Евдокимовых (г. Тула)
Гран-при областного конкурса – фестиваля «Семья года – 2019 получила семья Переломовых (г. Тула).
Участники, занявшие первые места, будут номинированы на Всероссийский конкурс «Семья года».
ИСТОЧНИК KP.RU