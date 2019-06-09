2019-06-09T17:15:02+03:00
Общество

В Тульской области определили победителей конкурса-фестиваля «Семья года»

Они будут номинированы на Всероссийский конкурс
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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В Алексине определили победителей областного конкурса-фестиваля «Семья года». В этом году он проходил в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций». Его участниками стали 60 семей.

Победителями конкурса в каждой номинации стали:

«Сельская семья»

1 место – семья Черкасовых (Дубенский район)

2 место – семья Артамоновых (г. Алексин)

3 место – семья Калгановых (г. Новомосковск)

«Молодая семья»

1 место – семья Капишниковых (Кимовский район)

2 место – семья Артёменко-Кузьмич (г. Тула)

3 место – семья Рыбиных (Киреевский район)

«Семья – хранитель традиций»

1 место – семья Роговских (г. Алексин)

2 место – семья Генераловых (г. Тула)

3 место – семья Горюновых-Лаухиных (Куркинский район)

«Многодетная семья»

1 место – семья Васильевых (Узловский район)

2 место – семья Пановых (г. Тула)

3 место – семья Евдокимовых (г. Тула)

Гран-при областного конкурса – фестиваля «Семья года – 2019 получила семья Переломовых (г. Тула).

Участники, занявшие первые места, будут номинированы на Всероссийский конкурс «Семья года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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