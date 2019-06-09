СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-09T16:30:05+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что для области легкая промышленность всегда была важным социально значимым сектором экономики. Сегодня в этой сфере работает более 4 тысяч туляков.

- Своим трудом вы обеспечиваете производство широкого спектра товаров, востребованных в самых разных отраслях. Тульские предприятия традиционно вносят большой вклад в обеспечение армии и силовых структур качественной одеждой, обувью и другой необходимой экипировкой. Спасибо вам за профессионализм, мастерство и верность своему делу, - говорится в поздравительном адресе.

Алексей Дюмин пожелал работникам крепкого здоровья, благополучия и успехов.

ИСТОЧНИК KP.RU