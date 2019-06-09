2019-06-09T12:42:06+03:00
Общество

В Туле проинспектировали дорогу по улице Леваневского

8 июня прошел объезд улично-дорожной сети города
Мария ВЛАСОВА
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В Туле проинспектировали дорогу по улице Леваневского по вопросам ремонта и обустройства, а также поселок Торхово – по ремонту дорог и обустройству тротуара и деревня Оленино – по вопросу обустройства дороги щебнем.

8 июня в областном центре прошел объезд улично-дорожной сети города. В нем приняли участие заместитель главы администрации города Тулы - начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин и начальник отдела дорожного хозяйства управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов.

Кроме того, были проверены работы, ведущиеся на объектах по программе «Безопасные и качественные дороги», а именно: Одоевский путепровод и ул. Майская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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