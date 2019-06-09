В Туле на стадионе «Арсенал» устраняют недочеты для участия в Лиге Европы

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-09T11:30:59+03:00

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Стадион «Арсенал» допущен для участия в квалификационных раундах Лиги Европы, но к играм группового этапа необходимо устранить ряд недочетов. Работы уже стартовали на спортивной арене и тренировочной базе тульской команды.

В частности, обустроят освещение в зоне подъезда команд, заасфальтируют дорогу и парковку вокруг стадиона. Также создадут навигацию по спортивной арене, установят указатели на двух языках. Подтрибунные помещения и входные зоны нуждаются в косметическом ремонте.

К проведению матчей международного уровня всю инфраструктуру планируют привести к европейским стандартам, а на тренировочной базе создать все условия для подготовки команды.

ИСТОЧНИК KP.RU