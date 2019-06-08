В основном корпусе ЦО № 4 в Туле полностью заменили оконные блоки
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В основном корпусе ЦО № 4 в Туле полностью заменили оконные блоки. Подрядчик с 10 июня организовывает ремонт фасада, цоколя и восстановление отмостки. Работы по контракту должны быть завершены 14 августа.
Директору центра образования даны поручения запросить у подрядчика план производства работ и еженедельно информировать учредителя о графике исполнения работ, сообщают в городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU