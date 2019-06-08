Туляк отправится в колонию за убийство матери на восемь лет

СЕГОДНЯ 16:06 2019-06-08T16:06:31+03:00

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Житель поселка Ленинский отправится на 8 лет в исправительную колонию строго режима. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего по неосторожности ее смерть.

2 февраля мужчина избил мать в одной из квартир дома по ул. Стадионной, 5. На почве ссоры он нанес ей множественные удары по телу. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Личность и местонахождение подозреваемого в совершении преступления были незамедлительно установлены. По подозрению в совершении преступления был задержан 53-летний мужчина.

Теперь суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU