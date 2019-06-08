2019-06-08T16:06:31+03:00
Происшествия

Туляк отправится в колонию за убийство матери на восемь лет

Мужчина избил родительницу на почве ссоры
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель поселка Ленинский отправится на 8 лет в исправительную колонию строго режима. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего по неосторожности ее смерть.

2 февраля мужчина избил мать в одной из квартир дома по ул. Стадионной, 5. На почве ссоры он нанес ей множественные удары по телу. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Личность и местонахождение подозреваемого в совершении преступления были незамедлительно установлены. По подозрению в совершении преступления был задержан 53-летний мужчина.

Теперь суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24