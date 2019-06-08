ПМЭФ-2019: Алексей Дюмин прокомментировал выступление Владимира Путина на пленарном заседании

СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-08T15:43:14+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал выступление Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - 2019. Президент акцентировал внимание на вопросах глобальной экономики.

- В выступлении Президента можно выделить несколько важных моментов. Первый. Китайская Народная Республика - наш стратегический и надежный партнер. Второй. Необходимость достижения технологического суверенитета России. И здесь работа должна строиться не только федеральным центром, но и в регионах, - сказал губернатор. - Тульская область работает в этих направлениях. С китайским бизнесом у нас уже есть взаимодействие. В рамках форума мы еще подписали соглашения по автомобильной и химической промышленности с китайскими компаниями. А что касается технологического суверенитета, также на форуме договорились с инвесторами начать целый ряд проектов, которые направлены на привлечение и развитие отечественных и иностранных технологий. Это и вхождение в композитный кластер, и создание нефтегазового кластера, и локализация зарубежных высокотехнологичных производств.

ИСТОЧНИК KP.RU