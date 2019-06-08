Туляк украл велосипед из сарая в поселке Обидимо
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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Местный житель украл велосипед из сарая в поселке Обидимо. В полицию обратилась 39-летняя женщина. Она сообщила, что кражу совершили, повредив навесной замок. Ущерб составил более 13 тысяч рублей.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что кражу совершил 32-летний мужчина. Похищенный велосипед был обнаружен и изъят.
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU