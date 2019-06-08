СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-08T13:29:05+03:00

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Изменить размер текста: A A

Двое жителей Тульской области попались на краже трех бутылок водки. В полицию обратилась заместитель управляющего продовольственного супермаркета, расположенного в селе Воскресенское.

Полицейские при просмотре записей с установленных внутри супермаркета видеокамер установили личность злоумышленников. Ими оказались безработные и ранее судимые 52-летний и 31-летний мужчины. Их задержали и доставили в дежурную часть отделения полиции. От них получены признательные показания.

В настоящее время в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU