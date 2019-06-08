СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-08T13:05:56+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что благодаря их непростой работе ежегодно получают поддержку, внимание и заботу сотни тысяч жителей нашей области.

- Ваш труд всегда востребован, а помощь, которую вы оказываете ветеранам, многодетным семьям, детям-сиротам, - бесценна. Обеспечивая уход за людьми с ограниченными возможностями здоровья, вы дарите им частичку своего тепла.Спасибо вам за чуткость, за искреннее участие в судьбах наших жителей, за реальные дела, которыми вы меняете этот мир к лучшему, - говорится в поздравительном адресе.

Алексей Дюмин пожелал работникам сферы здоровья, счастья, благополучия и добра.

ИСТОЧНИК KP.RU