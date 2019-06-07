В Кимовске мужчина хотел сдать чужой металл олом и убил его владельца металлической трубой

СЕГОДНЯ 17:57 2019-06-07T17:57:57+03:00

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В городе Донской в отношении 36-летнего мужчины расследуется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности причинение смерти потерпевшему.

Утром 30 мая 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по просьбе своей сожительницы, отправился к ранее ему не знакомому мужчине, проживавшему в одном из домов по улице Водопроводная в городе Кимовске Тульской области, чтобы собрать с его придомовой территории металл и впоследствии сдать его на металлолом.

По дороге обвиняемый нашел фрагмент металлической трубы, который взял с собой для последующей сдачи в пункт приема металлолома. Прибыв по указанному адресу, он постучал в дверь, к обвиняемому вышел мужчина, который выразил свое недовольство его нахождением на частной территории.

В террасе дома между мужчинами произошла ссора, в результате которой обвиняемый, ударил ногой мужчину, от чего тот упал. После этого обвиняемый, используя имевшийся у него фрагмент металлической трубы, нанес потерпевшему множественные удары по голове и туловищу. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Обвиняемый скрылся с места преступления.

Личность и местонахождение подозреваемого установлены, он задержан. Проведен осмотр места происшествия с применением технико-криминалистических средств, в ходе которого изъяты предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время производство следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу продолжается, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU