СЕГОДНЯ 17:52 2019-06-07T17:56:03+03:00

В июле их станет больше еще на 10 единиц

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На маршрут №18 в Туле вышли новые автобусы. ПАЗ «Вектор некст» пассажировместимостью 52 места (из них 19 посадочных мест) курсируют по городу с 1 июня.

Всего на маршруте №18 работает 18 автобусов со средним интервалом движения 9 минут, из них 10 единиц – машины субподрядной организации. Планируется, что в июле на маршрут выйдут еще 10 автобусов.

Отметим, что маршрут №18 связывает 4 крупнейших района города и перевозит 250 тысяч пассажиров в месяц. Работу автобусов этого маршрута администрация города взяла на особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU