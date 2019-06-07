В Туле проведена техническая экспертиза мемориала Защитникам неба Отечества

СЕГОДНЯ 17:40 2019-06-07T17:40:02+03:00

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В сквера тулякам – Героям Советского Союза проведены работы по замене плитки, капитальному ремонту памятника, замене ограждения, освещения, разбивке газонов, посадке деревьев и кустарников.

На площади Победы также планируется замена плиточного покрытия, ремонт гранитных плит, устройство технического тротуара, асфальтирование. В настоящее время подготовлен проект обновления площади Победы, планируется, что плиточное покрытие будет выполнено в цветах георгиевской ленты.

Проведена техническая экспертиза мемориала Защитникам неба Отечества, определены необходимые работы. Здесь планируется заменить облицовку мемориала, отремонтировать порожки, заменить декоративные элементы. К работам планируется приступить в августе текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU