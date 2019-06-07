В Туле на площади Победы выложат плитку в цветах георгиевской ленты

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-07T17:36:53+03:00

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В Туле на площади Победы плиточное покрытие выполнят в цветах георгиевской ленты. Здесь также планируется ремонт гранитных плит, устройство технического тротуара, асфальтирование. Об этом говорили на совещании по благоустройству памятных мест. Проект обновления площади Победы уже подготовлен.

Завершаются работы по благоустройству сквера тулякам – Героям Советского Союза. В сквере заменили плитку, капитально отремонтировали памятник, заменили ограждение, освещение, разбили газоны, посадили деревья и кустарники.

Приступят в этом году и к ремонту мемориала Защитникам неба Отечества. Проведена техническая экспертиза состояния объекта, определены необходимые работы. Здесь планируется заменить облицовку мемориала, отремонтировать порожки, заменить декоративные элементы. К работам планируется приступить в августе этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU