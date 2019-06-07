2019-06-07T17:34:22+03:00
Общество

В Туле ежедневно укладывается по 500 тонн асфальта

Чтобы не упустить ни одну деталь, будут разработаны подробные дорожные карты по всем объектам
Юлия КУДЫМОВА
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Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в Туле согласно намеченным срокам, на ряде объектов – с опережением.

В настоящее время ведется ремонт 7 объектов из 17 – на ул. Д. Гумилевской и ул. Новотульской работают с опережением графика. В рамках программы на объектах уложено уже более 6, 6 тонн асфальтобетона.

На Одоевском путепроводе работы выполнены на 87% (ведется обустройство тротуара), на ул. Д. Гумилевской – 85% (уложен верхний слой покрытия, ведется устройство тротуара), на ул. Новотульской – 50% (завершается укладка выравнивающего слоя покрытия, ведется устройство тротуара), на ул. Пржевальского – 50% (ведется обустройство посадочных площадок), на ул. Майской – 25% (выполнено фрезерование, ведется обустройство посадочных площадок). Приступили к работам по обустройству тротуаров на ул. Пролетарской и на Одоевском шоссе.

Евгений Авилов отметил, что к ремонту каждого участка нужно подходить комплексно. Чтобы не упустить ни одну деталь, будут разработаны подробные дорожные карты по всем объектам.

- Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году масштабный, и затрагивает крупные дорожные артерии нашего города. Важно, чтобы туляки были довольны результатом ремонтных работ, – сказал глава администрации города Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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