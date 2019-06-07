2019-06-07T17:25:36+03:00
Происшествия

Житель Хрущево, взявший в заложники дочь, получил 8,5 лет «строгача»

Суд признал его виновным сразу по двум статьям
Мария ВЛАСОВА
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Житель села Хрущево получил 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 30-летний осужденный в состоянии наркотического опьянения взял в заложники собственную дочь.

Это произошло 7 мая 2018 года после того как мужчина услышал отказ от сожительницы, находившейся в гостях, вернуться домой и уложить дочь спать. Когда он пришел домой, где находилась его дочь и мать, потребовал, чтобы последняя вышла из дома.

Она послушалась. Осужденный запер изнутри входную дверь. После этого вооружился ножом, взял на руки дочь и стал ее удерживать в доме, периодически приставляя к ее шее нож.

В это время домой пришла сожительница осужденного и сотрудники полиции. Мужчина потребовал, чтобы она подошла к нему, заявив, что только тогда он отпустит заложника, а иначе убьет ребенка. Сотрудники Росгвардии освободили девочку, а осужденного задержали.

Вечером в ходе осмотра дома осужденного в шкафу-купе силовики обнаружили сумку с коноплей в значительном размере. Части растения были упакованы в различные свертки, банки и пакеты.

Суд признал его виновным по двум статьям - «захват заложника» и «незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотическое средство, в значительном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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