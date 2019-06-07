В Тульской области трое мужчин, забившие насмерть приятеля, отправятся в колонию

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-07T16:56:34+03:00

В качестве орудия расправы они использовали табурет и его ножки

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В Плавске трое мужчин признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, повлекшем его смерть.

Днем 2 февраля осужденные, а также две их знакомые выпивали в квартире на ул. Победы. Осужденный и хозяин квартиры поссорились. 32-летний мужчина ножками от табуретки ударил 5 раз лежащего на диване хозяина квартиры. Затем повалил потерпевшего на пол и отошел от него. Тогда к избиению присоединились два других осужденных. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

После этого 34-летний осужденный поссорился с одной из женщин. Он ударил табуретом ее по голове. Затем начал наносить удары его ножкой. Обнаруженные у женщины телесные повреждения квалифицированы как легкий вред здоровью.

На этапе предварительного расследования всех участников уголовного дела заключили под стражу.

Суд назначил 32-летнему осужденному 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, 35-летнему осужденному - 8 лет 6 месяцев лишения свободы, 41-летнему - 7 лет 6 месяцев. Мужчины будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU