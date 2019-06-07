2019-06-07T16:31:16+03:00
Общество

23-летняя тулячка украла золотые серьги у потенциальной свекрови

Сотрудники отдела полиции «Ленинский» установили подозреваемую в совершении кражи на территории поселка Плеханово
Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Злоумышленница похитила золотые серьги, принадлежащие хозяйке дома, где была в гостях. Женщина пришла в гости по приглашению сына потерпевшей. Находясь в чужом жилище, она на непродолжительное время осталась одна в помещении и воспользовалась этим для реализации преступного умысла. Подозреваемая забрала золотые серьги, нанеся ущерб в размере 3 тысяч рублей.

Позднее хозяйка дома обнаружила признаки хищения и обратилась в полицию. В первую очередь полицейскими проверялись лица, которые могли быть в доме в день противоправного деяния. Во время этой работы и возникла версия о причастности к краже знакомой сына потерпевшей.

Дальнейшая проверка подтвердила первоначальное предположение. 23-летняя неработающая жительница поселка призналась в содеянном. В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по совершению кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кимовске мужчина хотел сдать чужой металл олом и убил его владельца металлической трубой
На маршрут №18 в Туле вышли новые автобусы
В Туле проведена техническая экспертиза мемориала Защитникам неба Отечества
В Туле на площади Победы выложат плитку в цветах георгиевской ленты
В Туле ежедневно укладывается по 500 тонн асфальта
Житель Хрущево, взявший в заложники дочь, получил 8,5 лет «строгача»
В Тульской области трое мужчин, забившие насмерть приятеля, отправятся в колонию
До 15 июня в Тульской области благоустроят восемь пляжей
В День России туляков ждет обширная праздничная программа
В Торхово опломбированы 10 самовольных врезок в сети водоснабжения
Сегодня в Туле по пяти адресам раздают бесплатно воду
Туляки могут бесплатно посетить музей изобразительных искусств
На «Гран-При-Санкт-Петербурга» тульские велосипедисты завоевали шесть медалей
Где в День России в Туле будет ограничено движение транспорта
В Тульской области осудили пенсионерку-продюсера, "нагревшую" желающих попасть на федеральный конкурс
В Тульском экзатариуме пополнение - на свет появились три детеныша сурикатов
В Центральном округе Тулы благоустроят 11 дворов на 33 миллиона рублей
"Цветной бульвар" в Туле могут реконструировать
Делать добро просто – уверены в фонде «Старость в радость»
За сутки в Тульской области ликвидировано шесть пожаров
В Тульской области водитель получил серьезные травмы после столкновения с деревом
В ДТП на Орловском шоссе Тулы пострадала 4-летняя девочка
Из реке Вашана в Тульской области водолазы выловили тело мужчины
Заведено уголовное дело в отношении туляка, избившего женщину до смерти