23-летняя тулячка украла золотые серьги у потенциальной свекрови
Злоумышленница похитила золотые серьги, принадлежащие хозяйке дома, где была в гостях. Женщина пришла в гости по приглашению сына потерпевшей. Находясь в чужом жилище, она на непродолжительное время осталась одна в помещении и воспользовалась этим для реализации преступного умысла. Подозреваемая забрала золотые серьги, нанеся ущерб в размере 3 тысяч рублей.
Позднее хозяйка дома обнаружила признаки хищения и обратилась в полицию. В первую очередь полицейскими проверялись лица, которые могли быть в доме в день противоправного деяния. Во время этой работы и возникла версия о причастности к краже знакомой сына потерпевшей.
Дальнейшая проверка подтвердила первоначальное предположение. 23-летняя неработающая жительница поселка призналась в содеянном. В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по совершению кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU