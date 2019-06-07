23-летняя тулячка украла золотые серьги у потенциальной свекрови

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-07T16:31:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Злоумышленница похитила золотые серьги, принадлежащие хозяйке дома, где была в гостях. Женщина пришла в гости по приглашению сына потерпевшей. Находясь в чужом жилище, она на непродолжительное время осталась одна в помещении и воспользовалась этим для реализации преступного умысла. Подозреваемая забрала золотые серьги, нанеся ущерб в размере 3 тысяч рублей.

Позднее хозяйка дома обнаружила признаки хищения и обратилась в полицию. В первую очередь полицейскими проверялись лица, которые могли быть в доме в день противоправного деяния. Во время этой работы и возникла версия о причастности к краже знакомой сына потерпевшей.

Дальнейшая проверка подтвердила первоначальное предположение. 23-летняя неработающая жительница поселка призналась в содеянном. В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по совершению кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU