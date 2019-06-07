До 15 июня в Тульской области благоустроят восемь пляжей

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-07T16:21:49+03:00

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В Тульской области по инициативе губернатора Алексея Дюмина и при содействии фонда "Перспектива" благоустраивают зоны отыха возле водоемов.

Совместно с администрацией муниципалитетов было выбрано 8 площадок: 4 зоны отдыха – в Новомосковске, Туле, Алексине и Белеве, и столько же пляжей – в Узловой, Кимовске, Суворове и Черни. Первые две – пляж в Узловой и зона отдыха в городском парке Новомосковска – уже обустроены.

На каждой площадке будут установлены беседки, мангалы, урны. В одной из них - детский комплекс. В пляжных зонах появятся зонтики от солнца, кабинки для переодевания, урны, лавочки и спасательная вышка. Место для купания будет огорожено буйками.

Все зоны отдыха останутся бесплатными.

ИСТОЧНИК KP.RU