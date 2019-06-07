До 15 июня в Тульской области благоустроят восемь пляжей
В Тульской области по инициативе губернатора Алексея Дюмина и при содействии фонда "Перспектива" благоустраивают зоны отыха возле водоемов.
Совместно с администрацией муниципалитетов было выбрано 8 площадок: 4 зоны отдыха – в Новомосковске, Туле, Алексине и Белеве, и столько же пляжей – в Узловой, Кимовске, Суворове и Черни. Первые две – пляж в Узловой и зона отдыха в городском парке Новомосковска – уже обустроены.
На каждой площадке будут установлены беседки, мангалы, урны. В одной из них - детский комплекс. В пляжных зонах появятся зонтики от солнца, кабинки для переодевания, урны, лавочки и спасательная вышка. Место для купания будет огорожено буйками.
Все зоны отдыха останутся бесплатными.
ИСТОЧНИК KP.RU