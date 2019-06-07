В День России туляков ждет обширная праздничная программа

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-07T14:39:53+03:00

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12 июля (среда), в День России туляков и гостей города ждёт насыщенная программа. Центральным событием станет Международный открытый автомобильный фестиваль «АВТОСТРАДА 2019». Торжественное открытие состоится в 11:45 на главной площади Тулы, но посетить экспозицию ретро-автомобилей в Тульском кремле можно будет уже с 11:00.

В программе: выставка ретро авто-мото-техники, соревнования на детских педальных машинах, ралли исторических автомобилей, тюнинг, автозвук, аэрография, картинг, шоу мотокаскадеров, соревнования по автослалому, презентации и многое другое. В течение дня будут работать интерактивные и концертные площадки, фотозоны. В 16:20 - подведение итогов и награждение.

В рамках фестиваля состоится открытый кубок Тульской области по авторалли на Кубок Губернатора Тульской области. Его участников наградят на большом праздничном концерте, который начнется на главной сцене города в 19:00.

В 19:25 волонтеры выстроятся на флешмоб «День России». Праздник продолжит концертная программа солистов и коллективов города Тулы.

Во время вечерних мероприятий на площади Ленина будут раздавать ленты-триколор, наклейки на телефоны.

В 21:00 тульских артистов на сцене сменит рэп-исполнитель МОТ. Обладатель многочисленных музыкальных премий исполнит свои лучшие хиты.

Завершением дня станет праздничный фейерверк в 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU