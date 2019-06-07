В Торхово опломбированы 10 самовольных врезок в сети водоснабжения

СЕГОДНЯ 14:22 2019-06-07T14:22:08+03:00

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В поселке Торхово на улицах Школьной и Центральной прошел повторный рейд по выявлению незаконных врезок в сети водоснабжения, а также по контролю за водоотведением и оформлением выгребных ям в частном секторе.

В ходе проверки выгребных ям из 20 проверенных домовладений в 19 выявлены нарушения – они не оформлены должным образом и не соответствуют предъявляемым нормам. Собственникам выданы уведомления о необходимости постановки на учет выгребных ям.

Кроме того, были выявлены 10 незаконных врезок в сети водоснабжения. Специалисты АО «Тулагорводоканал» опломбировали самовольные врезки и перекрыли доступ к воде, разъяснили порядок оформления документов. Тем не менее, жители не торопятся оформлять договоры – врезки по данным адресам обнаружены не в первый раз.

Контрольные мероприятия будут проводиться во всех населенных пунктах Пролетарского округа в течение летнего периода.

ИСТОЧНИК KP.RU