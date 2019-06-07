Туляки могут бесплатно посетить музей изобразительных искусств
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В рамках 100-летия музея изобразительных искусств до конца года будут проводиться бесплатные посещения. Для жителей муниципальных районов акция действует по субботам, для жителей Тулы - по средам. При себе нужно иметь паспорт.
В рамках акции посетитель получает входной билет, по которому может осмотреть все залы экспозиции самостоятельно. При желании можно заказать экскурсию - она не входит в план бесплатного посещения и оплачивается в кассе.
ИСТОЧНИК KP.RU