Туляки могут бесплатно посетить музей изобразительных искусств

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-07T12:54:54+03:00

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В рамках 100-летия музея изобразительных искусств до конца года будут проводиться бесплатные посещения. Для жителей муниципальных районов акция действует по субботам, для жителей Тулы - по средам. При себе нужно иметь паспорт.

В рамках акции посетитель получает входной билет, по которому может осмотреть все залы экспозиции самостоятельно. При желании можно заказать экскурсию - она не входит в план бесплатного посещения и оплачивается в кассе.

ИСТОЧНИК KP.RU