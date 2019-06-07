На «Гран-При-Санкт-Петербурга» тульские велосипедисты завоевали шесть медалей
На международных соревнованиях по велосипедному спорту на треке «Гран-При-Санкт-Петербурга» отличились тульские гонщики
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Екатерина Королева завоевала золотую медаль в кейрине, у мужчин в этом виде программы Павел Ростов завоевал бронзу. Александр Дубченко занял четвертое место, у юниоров Данил Карасев завоевал бронзу. Никита Паршинцев был пятым.
В гонке мэдисон тулячка Мария Ростовцева в паре с гонщицей из Санкт-Петербурга Дарьей Мальковой завоевала бронзовую медаль, а Сергей Ростовцев завоевал серебро в этом виде программы в паре с питерским гонщиком Саввой Новиковым.
В рамках Кубка России тульская пара Ангелина Антипова и Елена Калугина завоевали серебряную медаль в парной гонке преследования на 4 км.
ИСТОЧНИК KP.RU