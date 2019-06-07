Где в День России в Туле будет ограничено движение транспорта

СЕГОДНЯ 11:57 2019-06-07T11:57:59+03:00

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Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий, приуроченных ко Дню России, будут введены ограничения.

1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

- с 8.00 до 16.00 на площади, прилегающей к храму Александра Невского;

- с 00.00 до 23.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;

- всех видов транспортных средств, кроме посетителей ФГБУК «Тульский государственный музей оружия», с 10.00 до 21.00 в Оружейном переулке.

2. Ограничено движение всех видов транспортных средств с 00.00 до 23.00

- по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,

на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

ИСТОЧНИК KP.RU