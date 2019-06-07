В Тульской области осудили пенсионерку-продюсера, "нагревшую" желающих попасть на федеральный конкурс

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-07T11:47:50+03:00

Суворовский районный суд лишил свободы пожилую мошенницу на 1 год 35 дней за мошенничество и использование заведомо подложного документа

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В Суворовском районном суде Тульской области рассмотрено уголовное дело в отношении пенсионерки по обвинению в мошенничестве. Пожилая женщина обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием заведомо подложного документа.

С июля по август 2018 года у нее возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств кандидатов, не прошедших конкурсный отбор для участия во Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда», организованного при поддержке Министерства обороны Российской Федерации путем обмана и злоупотребления доверием.

Осуществляя задуманное, мошенница с августа по декабрь 2018 года представляясь работником Министерства обороны РФ и телеканала "Звезда", ввела их в заблуждение, предложив помощь для участия во Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда». Она сообщила им несоответствующие действительности сведения о необходимости оплаты затрат, связанных с организацией их участия в конкурсе, путем зачисления денежных средств на расчетный счет банковской карты, находившейся в ее пользовании.

За организацию участия в указанном конкурсе один из пострадавших произвел оплату в размере 6000 рублей, другой - в размере 8000 рублей, а третий - 3 перевода на общую сумму 13000 рублей. Данные денежные средства были обналичены осужденной в банкомате в Суворове. Ими она распорядилась по своему усмотрению.

Также судом установлено, что с целью сокрытия данных о своей личности, представилась гражданкой Г. и предъявила сотрудникам МОМВД России «Суворовский» в качестве документа удостоверяющего личность паспорт гражданина Российской Федерации. Согласно заключению эксперта, ранее наклеенная фотография в паспорте подвергалась замене на имеющуюся в настоящее время фотографию.

Приговором Суворовского районного женщина признана виновной в совершении преступлений, ей назначено наказание в виде 1 года 35 дней лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. По вступлению приговора суда в законную силу осужденная будет направлена в колонию-поселение под конвоем.

ИСТОЧНИК KP.RU