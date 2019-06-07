В Тульском экзатариуме пополнение - на свет появились три детеныша сурикатов

СЕГОДНЯ 11:31 2019-06-07T11:52:52+03:00

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В новом здании экзотариума в Центральном парке - пополнение в семействе сурикатов. На свет появились три детеныша. Малыши еще слепы и беспомощны, но заботливая мама уже выносит их на прогулки в вольер. Вся стая бдительно следить за окружающей обстановкой.

Фото: Алексей ФОКИН.

Открыть глаза детеныши должны через неделю после рождения, после чего станут более самостоятельными и подвижными, тогда посетители смогут посмотреть на новорожденных малышей.

сурикаты 22.

ИСТОЧНИК KP.RU