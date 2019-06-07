В Центральном округе Тулы благоустроят 11 дворов на 33 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-07T11:15:33+03:00

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Благоустройство дворовых территорий очень важно для повышения качества жизни туляков. Все больше появляется ярких и безопасных детских городков, отремонтированных проездов. Более современные и функциональные площадки, общественные пространства помогают тулякам комфортно жить, работать и отдыхать.

В четверг, 6 июня, в Центральном территориальном округе прошла встреча с уполномоченными по программе «Формирование современной городской среды» для определения работ непосредственно на местности.

Подобные выездные совещания проходят во всех дворах, где в этом году запланированы работы.

В Центральном территориальном округе в рамках обозначенной программы будет благоустроено 11 дворовых территорий, которые включают в себя 16 многоквартирных домов.

Сумма финансирования составляет около 33 миллионов рублей.

Напомним, что в 2019 году в Туле отремонтируют 58 дворовых территорий, которые включают 71 многоквартирный дом. Также будут благоустроены два общественных пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU