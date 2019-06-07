В Центральном округе Тулы благоустроят 11 дворов на 33 миллиона рублей
Благоустройство дворовых территорий очень важно для повышения качества жизни туляков. Все больше появляется ярких и безопасных детских городков, отремонтированных проездов. Более современные и функциональные площадки, общественные пространства помогают тулякам комфортно жить, работать и отдыхать.
В четверг, 6 июня, в Центральном территориальном округе прошла встреча с уполномоченными по программе «Формирование современной городской среды» для определения работ непосредственно на местности.
Подобные выездные совещания проходят во всех дворах, где в этом году запланированы работы.
В Центральном территориальном округе в рамках обозначенной программы будет благоустроено 11 дворовых территорий, которые включают в себя 16 многоквартирных домов.
Сумма финансирования составляет около 33 миллионов рублей.
Напомним, что в 2019 году в Туле отремонтируют 58 дворовых территорий, которые включают 71 многоквартирный дом. Также будут благоустроены два общественных пространства.
ИСТОЧНИК KP.RU