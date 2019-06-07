"Цветной бульвар" в Туле могут реконструировать

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-07T11:09:17+03:00

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В Туле планируется реконструировать здание торгового центра «Цветной бульвар».

Об этом шла речь на заседании градостроительно-земельного совета, в котором принял участие первый заместитель губернатора Тульской области Валерий Шерин.

Заявка на реконструкцию уже подана. Предполагается, что высота здания увеличится с 7,5 до 8,5 метров, торговый центр станет двухэтажным.

На первом этаже разместятся цветочные магазины, а на втором этаже будут представлены кухни народов мира. Изменится фасад и территория перед зданием. Работы могут быть начаты уже в сентябре.

Есть опасения с возможной нехваткой парковочных мест и затенением близлежащих домов. Окончательное решение будет принято после публичных слушаний.

ИСТОЧНИК KP.RU