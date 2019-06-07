"Цветной бульвар" в Туле могут реконструировать
В Туле планируется реконструировать здание торгового центра «Цветной бульвар».
Об этом шла речь на заседании градостроительно-земельного совета, в котором принял участие первый заместитель губернатора Тульской области Валерий Шерин.
Заявка на реконструкцию уже подана. Предполагается, что высота здания увеличится с 7,5 до 8,5 метров, торговый центр станет двухэтажным.
На первом этаже разместятся цветочные магазины, а на втором этаже будут представлены кухни народов мира. Изменится фасад и территория перед зданием. Работы могут быть начаты уже в сентябре.
Есть опасения с возможной нехваткой парковочных мест и затенением близлежащих домов. Окончательное решение будет принято после публичных слушаний.
ИСТОЧНИК KP.RU