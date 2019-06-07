За сутки в Тульской области ликвидировано шесть пожаров

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-07T10:23:32+03:00

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В течение суток, 6 июня, в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области организована работа по тушению 6 техногенных пожаров:

- пожара в квартире, расположенной по адресу: г. Щекино, ул. Южная; - пожара в автомобиле, расположенном по адресу: г. Тула, пр. Ленина; - пожара в доме, расположенном по адресу: Киреевский район, с. Майское, ул. Центральная; - происшествии на реке Вашана в д. Лукино, ГО Алексин; - пожара в гараже, расположенном по адресу: г. Алексин, ул. Ломоносова; - пожара в доме, расположенном по адресу: Узловский район, п. Дубовка, ул. Трудовая; - пожара в бесхозном строении, расположенном по адресу: Щекинский район, п. Шахта-20.

ИСТОЧНИК KP.RU