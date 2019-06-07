2019-06-07T10:18:14+03:00
Общество

В Тульской области водитель получил серьезные травмы после столкновения с деревом

Юлия КУДЫМОВА
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В четверг, 6 июня, в 22-45 на 2-ом километре автодороги «Щекино-Водозабор» Щекинского района Тульской области произошло ДТП.

27-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer», по предварительной информации, не справился с управлением и, съехав в правый придорожный кювет, врезался в дерево.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Mitsubishi», который с различными телесными повреждениями был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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