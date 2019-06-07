В ДТП на Орловском шоссе Тулы пострадала 4-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-07T10:12:15+03:00

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В четверг, 6 июня в 09:15 на Орловском шоссе города Тула произошло столкновение автомобилей «Mitsubishi Outlender», под управлением 61-летнего водителя и автомобиля «Lada Kalina», за рулем которого находилась 28-летней женщины.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля «Lada», 4-летняя девочка.

Пострадавшие получили тесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены. На момент происшествия ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU