Из реке Вашана в Тульской области водолазы выловили тело мужчины

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-07T10:03:12+03:00

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Июньский зной гонит жителей Тульской области на открытые водоемы. При этом практически каждый день в сводках происшествий появляются происшествия на воде с трагическим исходом.

В четверг, 6 июня, водолазной службой Федерального государственного казенного учреждения «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Тульской области», после поступления сообщения о происшествии на реке Вашана в д. Лукино, ГО Алексин, было извлечено тело мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU