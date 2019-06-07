2019-06-07T10:03:12+03:00
Общество

Из реке Вашана в Тульской области водолазы выловили тело мужчины

Юлия КУДЫМОВА
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Июньский зной гонит жителей Тульской области на открытые водоемы. При этом практически каждый день в сводках происшествий появляются происшествия на воде с трагическим исходом.

В четверг, 6 июня, водолазной службой Федерального государственного казенного учреждения «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Тульской области», после поступления сообщения о происшествии на реке Вашана в д. Лукино, ГО Алексин, было извлечено тело мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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