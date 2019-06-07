2019-06-07T09:54:59+03:00
Общество

Заведено уголовное дело в отношении туляка, избившего женщину до смерти

Юлия КУДЫМОВА
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В Пролетарском районе Тулы завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее причинение смерти по неосторожности.

Обвиняемый совместно со своей знакомой и сожительницей находились в одной из квартир дома 15 «А» по улице Немцова в Туле. Обвиняемый и его сожительница распивали спиртное. В это время знакомая начала словесно оскорблять обвиняемого. В результате возникшей ссоры он подошел к дивану, скинул с него женщину и нанес ей несколько ударов ногой, обутой в ботинок, в область живота и туловища. В этот же день потерпевшая скончалась от полученных телесных повреждений.

На основании ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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