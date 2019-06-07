Погода в Туле 7 июня: лето, город, солнце, жарко
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Пятница, 7 июня, порадует туляков ясной погодой. Температура воздуха поднимется до +32..34°. Спасению от по-настоящему летнего зноя слабый ветер вряд ли будет способствовать, поэтому не забывайте про головные уборы и обильное питье.
Давление немного выше нормы. Геомагнитное поле спокойное. Ближайшей ночью ясная погода, температура +17..19°. Давление немного выше нормы. В выходные будет также жарко, но синоптики обещают небольшие дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU