Погода в Туле 7 июня: лето, город, солнце, жарко

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-07T09:40:09+03:00

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Пятница, 7 июня, порадует туляков ясной погодой. Температура воздуха поднимется до +32..34°. Спасению от по-настоящему летнего зноя слабый ветер вряд ли будет способствовать, поэтому не забывайте про головные уборы и обильное питье.

Давление немного выше нормы. Геомагнитное поле спокойное. Ближайшей ночью ясная погода, температура +17..19°. Давление немного выше нормы. В выходные будет также жарко, но синоптики обещают небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU