2019-06-07T09:29:42+03:00
Общество

Пришкольные лагеря Тулы посетят 9000 школьников

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Организация отдыха и оздоровления детей запланирована в соответствии с тематическими и профильными программами, направленными на реализацию духовных, интеллектуальных, творческих, физических и социальных потребностей.

Лагеря расположены на базе общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Тулы.

Оздоровление детей школьного возраста организовано в лагерях с дневным пребыванием на базе 58 центров образования с организацией трехразового сбалансированного питания. На базе 16 общеобразовательных учреждений на период работы лагерей дневного пребывания временно трудоустроены 300 несовершеннолетних.

С 8 июня начнет функционировать палаточный лагерь на 300 детей в Веневском районе на реке Осетр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туляки могут бесплатно посетить музей изобразительных искусств
На «Гран-При-Санкт-Петербурга» тульские велосипедисты завоевали шесть медалей
Где в День России в Туле будет ограничено движение транспорта
В Тульской области осудили пенсионерку-продюсера, "нагревшую" желающих попасть на федеральный конкурс
В Тульском экзатариуме пополнение - на свет появились три детеныша сурикатов
В Центральном округе Тулы благоустроят 11 дворов на 33 миллиона рублей
"Цветной бульвар" в Туле могут реконструировать
Делать добро просто – уверены в фонде «Старость в радость»
За сутки в Тульской области ликвидировано шесть пожаров
В Тульской области водитель получил серьезные травмы после столкновения с деревом
В ДТП на Орловском шоссе Тулы пострадала 4-летняя девочка
Из реке Вашана в Тульской области водолазы выловили тело мужчины
Заведено уголовное дело в отношении туляка, избившего женщину до смерти