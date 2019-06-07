Пришкольные лагеря Тулы посетят 9000 школьников

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-07T09:29:42+03:00

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Организация отдыха и оздоровления детей запланирована в соответствии с тематическими и профильными программами, направленными на реализацию духовных, интеллектуальных, творческих, физических и социальных потребностей.

Лагеря расположены на базе общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Тулы.

Оздоровление детей школьного возраста организовано в лагерях с дневным пребыванием на базе 58 центров образования с организацией трехразового сбалансированного питания. На базе 16 общеобразовательных учреждений на период работы лагерей дневного пребывания временно трудоустроены 300 несовершеннолетних.

С 8 июня начнет функционировать палаточный лагерь на 300 детей в Веневском районе на реке Осетр.

ИСТОЧНИК KP.RU