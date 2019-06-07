Пришкольные лагеря Тулы посетят 9000 школьников
Организация отдыха и оздоровления детей запланирована в соответствии с тематическими и профильными программами, направленными на реализацию духовных, интеллектуальных, творческих, физических и социальных потребностей.
Лагеря расположены на базе общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Тулы.
Оздоровление детей школьного возраста организовано в лагерях с дневным пребыванием на базе 58 центров образования с организацией трехразового сбалансированного питания. На базе 16 общеобразовательных учреждений на период работы лагерей дневного пребывания временно трудоустроены 300 несовершеннолетних.
С 8 июня начнет функционировать палаточный лагерь на 300 детей в Веневском районе на реке Осетр.
ИСТОЧНИК KP.RU