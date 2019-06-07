2019-06-07T09:20:32+03:00
Общество

Где в Туле не будет света 7 июня

Юлия КУДЫМОВА
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В пятницу, 7 июня, отключение электроэнергии пройдут по следующим адресам:

09:00-17:00 - ул. Революции, 12; ул. Лейтейзена, 8, 6, 10

09:00-17:00 - ул. Чапаева, 140; ул. Калинина, 7; ул. Кирова, 12, 14, 16, 12 к. 2, 14 к. 2, 19-в, 19-г; ул. Плеханова, 132, 134, 132 к. 2

09:00-17:00 - ул. Вяземская, 8, 10

09:00-16:00 - пр-т Ленина, 88; ул. Мира, 60, 62; ул. Смидович, 2

09:00-17:00 - ул. Рязанская, 38, 40

09:00-14:00 - ул. Менделеевская, 11

09:00-12:00 - ул. Сурикова, 15, 2, 19, 29, 21, 23, 25-а, 19-а; ул. Ползунова, 9-а, 9, 7, 6, 8; ул. Оружейная, 58-а, 54, 56

08:00-17:00 - 1-й Песчаный пр-зд, 2-8 (чётн.), 3-21 (нечётн.); 2-й Песчаный пр-зд, 3-24; ул. Песчаная, 1-18; ул. 2-я Песчаная, 1-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. 3-я Песчаная, 1-19 (нечётн.)

09:00-16:00 - пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.); ул. Пузакова, 135-145 (нечётн.); ул. Б. Гончары, 92-122

ИСТОЧНИК KP.RU

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