35 юных туляов получили золотые знаки комплекса «ГТО»

СЕГОДНЯ 17:37 2019-06-06T17:37:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 6 июня, участников 6-10 лет I -II ступени вручили золотые знаки комплекса «ГТО».

35 юных спортсменов получили долгожданные заслуженные награды – золотые знаки отличия спортивного комплекса «ГТО». Кроме того, отмечены призами победители и призеры творческого конкурса «Ты в ГТО, а значит – в теме!».

С 2014 году комплекс «ГТО» становится все популярнее среди туляков разных возрастных категорий. Особенно популярен спортивный комплекс "ГТО" среди юных спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU