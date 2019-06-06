2019-06-06T17:37:09+03:00
Общество

35 юных туляов получили золотые знаки комплекса «ГТО»

Юлия КУДЫМОВА
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В четверг, 6 июня, участников 6-10 лет I -II ступени вручили золотые знаки комплекса «ГТО».

35 юных спортсменов получили долгожданные заслуженные награды – золотые знаки отличия спортивного комплекса «ГТО». Кроме того, отмечены призами победители и призеры творческого конкурса «Ты в ГТО, а значит – в теме!».

С 2014 году комплекс «ГТО» становится все популярнее среди туляков разных возрастных категорий. Особенно популярен спортивный комплекс "ГТО" среди юных спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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