Тулячку, присвоившую телефон, забытый в магазине, обвиняют в краже

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-06T17:31:16+03:00

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43-летняя женщина оставила телефон на короткий срок без присмотра на прилавке магазина. Этим воспользовалась похитительница.

При изучении записи камер видеонаблюдения сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение вероятной подозреваемой.

Дальнейшая проверка подтвердила предварительную версию. 48-летняя неработающая местная жительница призналась в содеянном.

В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU