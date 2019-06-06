Тулячку, присвоившую телефон, забытый в магазине, обвиняют в краже
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43-летняя женщина оставила телефон на короткий срок без присмотра на прилавке магазина. Этим воспользовалась похитительница.
При изучении записи камер видеонаблюдения сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение вероятной подозреваемой.
Дальнейшая проверка подтвердила предварительную версию. 48-летняя неработающая местная жительница призналась в содеянном.
В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU