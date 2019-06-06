2019-06-06T17:19:43+03:00
Общество

Почерк кимовского неудачника: кепка, куртка, монтировка

Полицией в Кимовске раскрыто разбойное нападение на аптеку, совершенное в январе нынешнего года
Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

По предварительным данным, противоправное деяние совершил тот же мужчина, который в мае был задержан за разбой на магазин в Епифани. Напомним, злоумышленник вошел в торговую точку, применил силу к женщине-продавцу и стал забирать выручку. Женщина закрылась в подсобном помещении, после чего через второй выход выбежала на улицу и закрыла похитителя внутри магазина.

Выясняя все детали незаконной деятельности злоумышленника, полицейские пришли к выводу, что способ совершения нападения на аптеку и магазин очень похожи. У нападавшего и в аптеке, и в магазине на голове была кепка, у куртки поднят воротник, а в руке была монтировка. При этом оба раза работники из торгового зала скрывались от него в подсобке.

Дальнейшая проверка подтвердила причастность «магазинного злоумышленника» к разбою, ранее совершенному в аптеке. Неработающий ранее судимый житель Кимовского района признался в содеянном. По предварительным данным, ущерб в результате разбойного нападения на аптеку составил 7 тысяч рублей. В полиции возбуждено и расследуется ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
35 юных туляов получили золотые знаки комплекса «ГТО»
Тулячку, присвоившую телефон, забытый в магазине, обвиняют в краже
27-летний житель Новомосковска стащил велосипед из подъезда
Российские сыроделы покорили участников международного салона во Франции
Календарь Банка УРАЛСИБ «Год театра в России» занял второе место в Национальном конкурсе корпоративных календарей «Серебряные нити 2019»
Судьба заплутавшего в Туле лося оказалось печальной
На улицы Тулы вышло 243 единицы городского пассажирского транспорта
В Скуратово 6 июня не будет холодной воды
За сутки в Тульской области произошло восемь пожаров
До конца года в Тульской области выпустят 9,5 тысяч автомобилей Нaval
В Туле началось «Лето твоих возможностей»
В Туле заканчивается строительство новой школы на 100 мест
В Туле благоустраивают дворы по программе «Формирование современной городской среды».
В Туле произошло два аврийных отключения холодного водоснабжения
В Тульской области в сгоревшем автомобиле нашли тело мужчины: СК проводит проверку