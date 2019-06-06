Почерк кимовского неудачника: кепка, куртка, монтировка

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-06T17:19:43+03:00

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По предварительным данным, противоправное деяние совершил тот же мужчина, который в мае был задержан за разбой на магазин в Епифани. Напомним, злоумышленник вошел в торговую точку, применил силу к женщине-продавцу и стал забирать выручку. Женщина закрылась в подсобном помещении, после чего через второй выход выбежала на улицу и закрыла похитителя внутри магазина.

Выясняя все детали незаконной деятельности злоумышленника, полицейские пришли к выводу, что способ совершения нападения на аптеку и магазин очень похожи. У нападавшего и в аптеке, и в магазине на голове была кепка, у куртки поднят воротник, а в руке была монтировка. При этом оба раза работники из торгового зала скрывались от него в подсобке.

Дальнейшая проверка подтвердила причастность «магазинного злоумышленника» к разбою, ранее совершенному в аптеке. Неработающий ранее судимый житель Кимовского района признался в содеянном. По предварительным данным, ущерб в результате разбойного нападения на аптеку составил 7 тысяч рублей. В полиции возбуждено и расследуется ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU