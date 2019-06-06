27-летний житель Новомосковска стащил велосипед из подъезда
Злоумышленник воспользовался тем, что велосипед был оставлен на длительное время без присмотра в подъезде многоквартирного дома. Свободно войдя туда, злоумышленник завладел чужим имуществом и скрылся. Нанесенный ущерб составил 15 тысяч рублей.
При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к краже может быть причастен 27-летний неработающий местный житель. В дальнейшем эта версия подтвердилась.
Подозреваемый признался в содеянном. В отделе МВД России по Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В ходе расследования сотрудники полиции выяснят все детали противоправной деятельности подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU