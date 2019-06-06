Судьба заплутавшего в Туле лося оказалось печальной

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-06T12:33:31+03:00

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В среду, 5 июня, в утренние часы в районе Московского вокзала туляки заметили бегающего вдоль железнодорожных путей лося.

По мнению очевидцев, дикое животное было напугано и металось в поисках привычной среды обитания. Было замечено, что у крупногабаритного зверя сломана задняя конечность. В своих комментариях высказывали обеспокоенность судьбой животного.

Позже в соцсетях появилось фото погибшего животного. Мертвый лось был обнаружен на улице Короленко, возле гаражного кооператива.

ИСТОЧНИК KP.RU