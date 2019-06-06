За сутки в Тульской области произошло восемь пожаров
За минувшие сутки, 5 июня, Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области организована работа по тушению 8 техногенных пожаров, обезвреживанию 10 боеприпасов времен ВОВ:
- пожар в бане, расположенной по адресу: Заокский район, п. Заокский, ул. Березовая;
- пожар в деревянном строении, расположенном по адресу: Киреевский район, п. Приупский, ул. Папанина;
- пожар в автомобиле, расположенном в двух км от д. Павлово, ГО Алексин;
- пожар в двух сараях, расположенных по адресу: г. Узловая, ул. Урожайная;
- пожар в бесхозном строении, расположенном по адресу: г. Щекино ул. Пирогова;
- пожар в бесхозном строении, расположенном по адресу: Киреевский район, п. Октябрьский, ул. Ленина;
- пожар в бесхозном строении, расположенном по адресу: г. Белев, ул. Кирпичный завод; - пожара в деревянном строении, расположенном по адресу: г. Суворов, "Энергетик-1";
- обнаружены 10 снарядов времен ВОВ. Были обезврежены 5 патронов "7.62" и 5 минометных мин калибром 50 мм, обнаруженные в д. Горбуново, Белевского района..
ИСТОЧНИК KP.RU