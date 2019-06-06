До конца года в Тульской области выпустят 9,5 тысяч автомобилей Нaval

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-06T09:17:31+03:00

В среду, 5 июня, в Кремле губернатор Алексей Дюмин презентовал реализованный инвестиционный проект по строительству автомобильного завода Haval главам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину

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Алексей Дюмин сообщил, что завод в индустриальном парке «Узловая» полностью готов к серийному производству и сегодня утром начал выпускать автомобили. Объем инвестиций составил 38 млрд рублей (4 млрд юаней). Создано 1100 рабочих мест.

На стенде проекта были представлены фотографии, отображающие стадии его реализации.

Алексей Дюмин отметил, что это первый реализованный в России проект по строительству автомобильного завода Great Wall – одного из крупнейших автопроизводителей Китая.

Соглашение о проекте было подписано 20 мая 2014 года в ходе официального визита Владимира Путина в Китайскую Народную Республику.

«Буквально час назад мы при Вас подписали соглашение о втором этапе проекта. Компания локализует производство двигателей, коробок передач и многое другое. Объём инвестиций составит не менее 20 млрд рублей (2,1 млрд юаней), будет создано еще более тысячи рабочих мест», – подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил китайских партнеров за сотрудничество в реализации этого высокотехнологичного проекта.

Председатель правления Great Wall Motors Вэй Цзяньцзюнь пригласил участников презентации осмотреть автомобили Нaval F7 и Haval H9. До конца этого года планируется выпустить 8 тысяч и 1,5 тысячи автомобилей этих марок соответственно.

По предложению Вэй Цзяньцзюня Владимир Путин и Си Цзиньпин оставили памятные автографы на автомобиле Нaval F7.

ИСТОЧНИК KP.RU