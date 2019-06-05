В Туле началось «Лето твоих возможностей»

СЕГОДНЯ 17:55 2019-06-05T17:43:22+03:00

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Городской проект по организации досуга юных туляков в летний период уже стартовал.

В нем задействованы все общеобразовательные организации и учреждения дополнительного образования. Мероприятия рассчитаны на возрастная категория участников от 7 до 17 лет.

Мероприятия проходят в общественных пространствах города, а также на базах образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, предприятий и организаций. Деятельность разнообразная – дети могут принять участие в спортивных турнирах и состязаниях, занимательных квестах и фото-кроссах, стать участниками Тесла-шоу, танцевальных батлов, бизнес-тренингов, попробовать свои силы на мастер-классах по калистенике и черлидингу и многое другое.

Проект реализуется управлением образования администрации города Тулы.

Подробная афиша мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU