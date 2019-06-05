В Туле заканчивается строительство новой школы на 100 мест

СЕГОДНЯ 17:30 2019-06-05T17:30:44+03:00

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Строительство новой школы на улице Рогова в Туле подходит к завершению. Корпус на 100 мест войдет в состав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 4». Строительство, началось в 2018 году. Новый корпус будет расположен рядом с существующим зданием.

На сегодняшний день, 5 июня, завершена кирпичная кладка, установлены оконные блоки, металлические двери, межкомнатные двери, завершены работы по устройству наружных и внутренних сетей водоснабжения и водоотведения, наружного электроснабжения. Проведены работы по устройству кровли и водостока.

Также завершены работы по вентиляции и теплоснабжению, работы по отделке первого этажа. Установлено лифтовое оборудование. Ведутся электромонтажные работы внутри здания. Рабочие ведут внутреннюю отделку помещений спортивного и актового залов, в пищеблоке идет монтаж оборудования.

Работы по контракту выполнены на 90%. Цена контракта - более 116 миллионов рублей. Еще на 22 миллиона рублей будет закуплено дополнительное оборудование, учебные пособия. Данный корпус соответствует всем современным требованиям энергоэффективности, по размерам учебных площадей. Здесь реализована доступная среда: есть пандусы, лифт, в актовом зале имеется подъемник на сцену, туалеты оборудованы соответственно.

В строящемся корпусе предусмотрены 11 кабинетов для обучающихся 5-11 классов: русского языка и литературы, математики, физики, химии и биологии, информатики и ИКТ, иностранного языка, истории и обществознания, ИЗО и черчения, географии, мастерские для мальчиков, кабинет домоводства для девочек, а также современный спортивный зал, актовый зал с гримерной, библиотека и столовая.

В данном корпусе предполагается развитие профильного обучения с акцентом на технические и естественнонаучные направления.

В школе предусмотрено открытие мини-технопарка, в котором будут проводиться занятия в рамках дополнительного образования. На эти цели в бюджете предусмотрено 1,5 млн рублей на условиях софинансирования (750 000 рублей из бюджета города Тулы, 750 000 рублей из бюджета Тульской области).

В данном центре образования была вторая смена, учебных площадей не хватало. В порядок будет приведен и существующий по соседству корпус. В нем ведется замена окон, будет выполнен капитальный ремонт фасада, также приобретается дополнительное оборудование. Будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Подрядчик должен завершить строительство новой школы и передать его городу к началу нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU