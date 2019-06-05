В Туле благоустраивают дворы по программе «Формирование современной городской среды».

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-05T17:12:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 5 июня, в Заречье представители администрации города Тулы, МУ «Городская служба единого заказчика», подрядной организации обсудили виды и объемы работ с уполномоченными по программе благоустройства. Работы будут проведены по адресам: ул. Литейная, д. 24а, ул. Луначарского, д. 63, ул. Курковая, д. 13, 13-а, ул. Пузакова, д. 58, д. 66, д. 74, ул. Демидовская, д. 8, ул. Октябрьская, д. 49, д. 250 корп. 1, 2 , Промышленный проезд, д. 8, п. Барсуки, ул. Дзержинского, д. 9/ ул. Ленина, д. 14.

На девяти объектах из одиннадцати уже приступили к работам. Срок завершения работ по ул. Пузакова, д. 66 – 2 июля. Основным пожеланием жителей этого дома был ремонт трех лестничных маршей в связи с тем, что многие ходят от дома на улицу Пузакова, где расположены магазины и остановки общественного транспорта.

В 2019 году в Туле отремонтируют 58 дворовых территорий, которые объединяют 71 многоквартирный дом, и 2 общественных пространства. Сумма затрат составит порядка 257 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU