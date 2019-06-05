В Туле произошло два аврийных отключения холодного водоснабжения

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-05T16:49:48+03:00

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В среду, 5 мая с 13-30 была ограничена подача холодной воды в п. Комсомольский, ул. Экспериментальная, ул. Станционная в связи с производством аварийно-восстановительных работ по адресу: п. Комсомольский д. 1 корп. 1.

С 10:00 была прекращена подача холодной воды по адресу: д. Н. Присады, в связи с производством аварийно – восстановительных работ по адресу: д. Н. Присады, д.3.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU